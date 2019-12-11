إطلالات أنيقة لاختيار تنسيقات مناسبة لعطلة نهاية الأسبوع

القاهرة - لايف ستايل بعد انتهاء أسبوع من العمل الشاق تقع معظم النساء في حيرة لاختيار إطلالة نهاية الأسبوع، التي لا بد أن تكون مختلفة عن إطلالات العمل الرسمية والعملية.ولنساعدك على تجنب التكرار وكسر الروتين في اختيار إطلالة مميزة بحسب المناسبة التي ستحضرينها، جمعنا لك 3 إطلالات أنيقة استلهمي منها ما يناسبك. الإطلالة الأولى نسقي فستان ميدي مطبعا بصيحة الكاروهات مع صندل الإسبادريل وأكملي إطلالتك بحقيبة يد على شكل سلة ونظارات شمسية أنيقة. الإطلالة الثانية نسقي بنطلون الدنيم القصير مع توب مقلم وجاكيت الدنيم وأكملي إطلالتك بانتعال صنادل مسطحة بحزام الكاحل، وحقيبة يد من الدنيم، وارتدي قبعة من القش وبعض الإكسسوارات الذهبية الأنيقة. Advertisements الإطلالة الثالثة نسقي البنطلون الرياضي مع سترة رياضية وتيشرت طويلة وانتعلي أحذية رياضية وحقيبة الدلو الجلدية. وقد يهمك أيضًا: البدل الكاروهات تسيطر على أسبوع نيويورك للموضة كريس تايغن تروج لمجموعة جديدة من علامة النظارات الشمسية الشهيرة "كي"

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