تاج ملكة جمال الكون.. 5 ملايين دولار بتوقيع عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - شغل تاج ملكة جمال الكون للعام 2019 زوزيبيني تونزي، اهتمام عشّاق المجوهرات على وسائل التواصل الاجتماعي. فما هي قصة هذا التاج الذي يحمل اسم "قوة الوحدة" أو Power of Unity.

خلال حفل انتخاب ملكة جمال الكون الذي أقيم مؤخراً في أتلنتا جورجيا بالولايات المتحدة، لفت التاج الماسي الذي تزيّنت به الملكة الأنظار بأناقته والحرفيّة العالية في التنفيذ. حمل هذا التاج توقيع دار معوّض اللبنانية التي انطلقت من بيروت في العام 1908 والمستقرّة حالياً بأعمالها بين دبي والولايات المتحدة، حسب ما جاء في موقع "العربية".

جاء هذا التاج وليد تعاون بين "معوض" ومنظمة ملكة جمال الكون التي طلبت من الدار اللبنانيّة صنع 3 تيجان: الأول لملكة جمال الكون، والثاني لملكة جمال أميركا، والثالث لملكة جمال المراهقات في أميركا.

تاج ورسالة

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التعاون الأول بين دار معوض ومنظمة ملكة جمال الكون أتى حاملاً رسالة إلى العالم دعماً للوحدة من أجل الإنسانيّة. وقد تزيّن بأوراق الكرمة، والأزهار وأغصان مصنوعة جميعها من ذهب 18 قيراطا، كما تمّ ترصيعه بـ1770 حبة من الماس بلغ وزنها 167 قيراطاً. أما الحجر الكبير الذي يتوسطه فهو ماسة صفراء يبلغ وزنها 62,83 قيراط. ويقدّر ثمن هذا التاج بحوالي 5 ملايين دولار.

خلال مسيرتها الطويلة استطاعت دار معوض أن تجمع عدداً من أبرز الماسات في العالم، منها ماسة "تنين معوض" الصفراء ذات القطع اللمّاع والتي يبلغ وزنها 54,21 قيراط، ماسة "نجمة كمبرلي" التي يبلغ وزنها 111,11 قيراط، وماسة "داينستي دايموند" الشهيرة والتي كانت ملكاً لعائلة رومانوف العريقة.

وقد تعاونت هذه الدار من خلال مجوهراتها مع مشاهير عدة أمثال: العارضات هايدي كلوم، جيجي حديد، كيندال جينر، والنجمات العالميّات إليزابيت تايلور، كايت وينسليت، أنجيلينا جولي، ونيكول كيدمان.