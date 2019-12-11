3 أمور تجنبيها عند وضع المكياج

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

عندما تضع المرأة المكياج قد تقع في أخطاء تسبب لها مشكلات صحية متعلقة بالجلد، مثل حب الشباب وغيرها، لذلك نستعرض لكم أهم الأشياء التي يجب على المرأة تجنب فعلها وهي تضع المكياج، وفق ما نقل موقع "24" الإماراتي عن صحيفة "تايمز أوف إنديا":

１- القيام بأعمال التنظيف في المنزل

ينصح الخبراء بعدم القيام بأعمال التنظيف في المنزل أثناء وجود المكياج على الوجه، لأن المكياج قد يلتقط الغبار والأوساخ التي تتراكم وتتسبب بالعديد من المشاكل الصحية مثل حب الشباب.

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２- ممارسة التمارين الرياضية

ليس من المنطقي وضع المكياج أثناء التمرين لأنك من المحتمل أن تتعرقي، وهذا يؤدي إلى امتزاج العرق مع المكياج، وبالتالي دخوله إلى المسامات المتوسعة بفعل ارتفاع حرارة الجسم، ونشوء البثور.

３- السفر الطويل

يوصي الخبراء بعدم وضع المكياج أثناء القيام برحلات طويلة في الطائرة، لأن السفر بالطائرة يؤدي إلى امتصاص رطوبة البشرة، وهذا يؤدي إلى جفاف المكياج على الوجه وإلحاق الضرر بالبشرة.