كيفية تنظيف الأواني المحروقة

تعاني الكثير من السيدات كونهن يواجهن صعوبة بالغة في تنظيف أواني الطهي المحروقة، وتقدم "هُن" طريقة بسيطة وسهلة للغاية.

مكونات تنظيف الأواني المحروقة

كوب واحد من الخل

2 ملاعق كبيرة من صودا الخبز

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كوب ماء

طريقة تنظيف الأواني المحروقة

عليك أولا ملء الجزء الأسفل من الإناء بطبقة ماء ثم يتم إضافة الخل إليه.

وضع الإناء على النار وتركه حتى يغلي كي يساعدك في التنظيف بشكل جيد، وبعدها يتم رفع الإناء من على النار ويُضاف صودا الخبز وقد يحدث صوت فوران.

في المرحلة الثالثة عليك تفريغ الإناء من المكونات الموجودة بداخله وتنظيفه بالطريقة المعتادة مع الحرص علي وضع القليل من صودا الخبز الجافة أثناء التنظيف.