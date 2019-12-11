مها الصغير: أحمد السقا طلب إيدي الساعة 5 الصبح وبابا كان رافض

تحدثت مها الصغير عن تأثير الفنان الراحل صلاح السقا والد زوجها الفنان أحمد السقا في حياتها، وقالت إنها شاهدت العرائس التي كان يقدمها على المسرح وتعلمت منها الأعمال اليدوية التي تقدمها حاليًا.

وأضافت خلال لقاء لها ووالدها مصفف الشعر محمد الصغير مع برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "CBC" أنها عاشت لفترة مع الفنان الراحل وأثر فيها بشكل كبير.

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وتحدثت مها الصغير عن زواجها من أحمد السقا لافتة إلى أنها تزوجت في سن صغير وأن السقا اتصل بوالدها الساعة 5 صباحًا بعد انتهاءه من عرض مسرحية "ألاباندا" لطلب يدها.

وأوضحت أنها كانت تركب خيل مع السقا وأنه طلب منها أن يطلب يدها من والدها وأن والدها رفض في البداية بسبب صغر سنها وظل رافض لفترة مشبهة موقفه بموقف الفنان عادل إمام في فيلم "عريس من جهة أمنية" وأنها ظلت تبكي هي ووالدها يوم حفل الزفاف تأثرًا بالفراق.

وقالت إنها هي التي سمت ابنها البكري "ياسين" لافتة إلى أنها أطلقت اسم "نادية" على ابنتها التي ولدت في نفس يوم ميلاد والدة أحمد السقا وسمتها على اسمها مشيرة إلى أن ياسين هو الذي سمى شقيقه حمزة وأن ياسين له ميول فنية ويدرس الآن في الولايات المتحدة الأمريكية.