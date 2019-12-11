نصائح لتخفيف ألم ما بعد التطعيم لدى الأطفال

عقب تطعيم الأطفال، تنشغل الأمهات بمهمة تخفيف الآلام لأبنائهن، وتحسين حالتهم المزاجية، التي تتأثر سلبا، بعد حصولها على حقن التطعيم بمختلف أنواعها، التي تسبب أوجاعا بالجسم.

وتبحث الأمهات عن نصائح سهلة وذات فعالية كبيرة، للتقليل من ألم ما بعد التطعيم لدى الأطفال، والذي يؤدي إلى بكائهم.

وفيما يلي نصائح لتجنب ألم ما بعد التطعيم لدى الأطفال بحسب ما ذكرت مجلة "ieee spectrum" الطبية

- ارتداء الأطفال ملابس فضفاضة، وغير ملاصقة لمكان التطعيم، لمنع شعوره بالألم.

- الحفاظ على درجة حرارة الغرفة باردة، ما يساعدد على هدوء الطفل واسترخائه، ويقلل من شعوره بالألم.

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- يفضل حصول الأطفال على قسم من الرضاعة الطبيعية عقب الانتهاء من جلسة التطعيم، ما يساعد في تحسين الحالة المزاجية، ويقلل من شعوره بالآلام.

- الاعتماد على كمادات المياه الباردة، باستخدام القطن والمناشف النظيفة.

- احتضان الطفل واحتوائه وتقبيله باستمرار، لتخفيف من أوجاع التطعيم.