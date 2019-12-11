محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أوردت مجلة "Elle" الألمانية، أن طلاء الأظافر يتلألأ بالذهبي الوردي في شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة فخمة تنطق بالأنوثة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن طلاء الأظافر الذهبي الوردي يغازل البشرة الفاتحة والداكنة على حد سواء، مشيرة إلى أنه يداعب الأظافر القصيرة ومتوسطة الطول بصفة خاصة، وليس الأظافر الطويلة.
وبفضل بريقه اللامع يعد طلاء الأظافر الذهبي الوردي مناسبا لإطلالة الحفلات، كما يمكن تزيين الأظافر به في الإطلالات النهارية أيضا بفضل طابعه الرقيق.
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