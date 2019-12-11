اليوسفي.. مفتاح الصحة والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قالت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه، إن اليوسفي يعد بمثابة مفتاح الصحة والجمال؛ حيث يزخر بفيتامين C، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، ومن ثم يقي من الإصابة بالأمراض المُعدية في الشتاء كالإنفلونزا.
وأضافت ريزه أن فيتامين C يساعد أيضا على بناء الكولاجين في الجسم، ومن ثم تتمتع البشرة بمظهر مشدود وتبدو أكثر مرونة.
كما يحتوي اليوسفي على بروفيتامين A المعروف باسم البيتا كاروتين، الذي يساعد على تجدد الخلايا.
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