"من حقي اتكلم" مبادرة ياسمين مطر للأطفال ضعاف السمع: لقبوني بالتاسوني المسلمة

شعرت بمعاناة الأطفال ضعاف السمع، لذلك قررت الانغماس في عالمهم الخاص، بعد حصولها على دبلوم التخاطب من كلية الطب جامعة الاسكندرية عام 2015، لتبدأ مشوارها مع الأطفال ضعاف السمع من خلال مبادرة "من حقي أتكلم".

التحقت ياسمين مطر، بكلية تربية طفولة مبكرة قسم علوم نفسية، لتحصل بعدها على الماجستير، ودبلومة 4 سنوات من طب إسكندرية لتتحول إلى معالج أمراض تخاطب، وشاركت في جملة من المؤتمرات الطبية المختصة بالأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة وكذلك في اليوم العالمي للسمع.

رحلة طويلة من الجد والاجتهاد، انتهت بـ18 قافلة طبية بسيوة، وسيدي براني، مطروح، مدينة الحمام، ومنطقة الزوايدة بالإسكندرية وغيرها لاكتشاف الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة.

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هدفت ياسمين مطر، من إطلاق المبادرة تصميم برامج خاصة بتأهيل الأطفال تساعد ضعاف السمع، "أنا كنت في كلية تربية طفولة مبكرة قسم علوم نفسية، قبل ما اخد الماجستير في تأهيل ضعاف السمع وزراعي القوقعة، التحقت بكلية الطب جامعة إسكندرية علشان اخد دبلومة 4 سنين أبقى معالج أمراض تخاطب".

كلفت ابنة محافظة الإسكندرية، من قبل قيادة قوات الدفاع العسكري بالتدريس داخل الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لإنشاء فريق قادر على تأهيل الأطفال ضعاف السمع في القوافل التابعة للمبادرة، "لاحظت إن عدد الأطفال المسيحيين ضعاف السمع في القوافل قليل جدا"، لتبدأ رحلة البحث في مدارس داخل الكنائس: "عملت مسح للأطفال ضعاف السمع بالكنائس والبابا تواضروس كرمني، والأطفال أطلقوا عليا لقب التاسوني المسلمة".

تقوم المبادرة على الجهود الذاتية ومساعدة الأطفال ضعاف السمع بالإضافة لتأهيل فتيات من دول مختلفة يعمل فريق مؤهل للأطفال، "بدرب البنات تطوع والسماعات بجيبها للأطفال عن طريق التبرعات والاتفاق مع المحافظة"، وفق حديثها لـ "هُن".

تتمنى "ياسمين"، انتشار المبادرة في مختلف المحافظات للوصول إلى أكبر عدد من الأطفال ضعاف السمع.