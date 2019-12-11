طريقة عمل النوتيلا في المنزل

تعد شكولاتة النوتيلا، واحدة من المكونات الأساسية، في صناعة وتزيين الحلويات، والمخبوزات، لمذاقها الشهي، وقوامها المثالي.

ومع ارتفاع أسعارها، نقدم لكِ طريقة بسيطة لتحضيرها في المنزل.

مكونات النوتيلا

نسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان بالبندق

1/2 كوب شيكولاتة مبشورة

1/2 كوب سكر بودرة

1/2 كوب زيت

1/2 كوب حليب بودرة

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1/4 كوب كريم شانتيه بودرة

1/4 كوب كاكاو خام

كوب إلا ربع حليب

طريقة عمل النوتيلا

في قدر على النار، ضعي الحليب، مع النسكافيه أو القهوة، والشكولاتة المبشورة.

انقلي الخليط إلى كبة كهربائية، ثم ضيفي باقي المكونات، واضربيهما جيدًا.

احفظي الخليط في برطمان، وأدخليه الثلاجة، حتى وقت الاستعمال.