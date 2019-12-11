مروة في دعوى خلع: "جوزي بيحبسني في الحمام"

أقامت "مروة.ج" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر لاستحالة العشرة الزوجية بينها وزوجها بسبب اعتياده على حبسها داخل الحمام ليوم أو أكثر كنوع من أنواع العقاب لها اعتراضا منه على بعض تصرفاتها، وحملت الدعوى رقم 1099 لسنة 2019، ومازالت تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.

تقول الزوجة في حديثها لـ"الوطن" إنها منذ بداية الزواج وهي تعاني الأمرين من تصرفات زوجها معها، فعندما تتحدث إليه والدته أو تشتكي منها في شيء يقوم الزوج بحبسها في الحمام، ليجبرها على فعل ما يريده منها، وتكرر الوضع أكثر من مرة، حتى فقدت الأمان بمنزل الزوجية وقررت الانفصال عنه، فطلبت منه الطلاق فما كان من الزوج إلا أنه ازداد عنادا، وتطاول عليها بالضرب، ما دفعها لتحرير محضر تعدي بالضرب ضده: "من يوم ما اتجوزته وحماتي كل ما تقوله كلمتين يجي يضربني ويحبسني في الحمام عشان يزلني، أنا حاسة إنه مش طبيعي وممكن يعمل فيا حاجة".

تتابع الزوجة حديثها بأنها لجأت للخلع بعد أن رفض الزوج الحل بجميع الطرق الودية ومنع عنها ابنها الرضيع وقال في دعوى ضم الحضانة إن الطفل كان بصحبتها أثناء خروجها من المنزل، ولا يعلم عنه شيئا: "مش مكفيه اللي عمله فيا خطف ابني اللي لسه بيرضع وحارمني منه وبيقول انتي خدتيه معاكي أما جيتي تسيبي البيت وتمشي، وابقي اثبتي بقا إنه عندي".