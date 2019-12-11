صور.. السمراوات يتربعن على عروش ملكات الجمال بعد فوز زوزيبيني تونزي

رسالة قوية وملهمة وجهتها الفتاة من جنوب إفريقيا زوزيبيني تونزي، والتي فازت بلقب ملكة جمال الكون، وذلك بسبب بشرتها السمراء وشعرها المجعد القصير، والتي فضلت ألا تدخل عليه أية تعديلات كما أنها لم تفرده، جعلها واحدة من أكثر ملكات الجمال إلهاما، فقد صفق لها الحضور وهو أمر غير متعرف عليه في تلك المسابقات.

وبفوز زوزيبيني أصبحت السمراوات يتربعن على عرش ملكات الجمال في مسابقات على مستوى العالم، وكذلك في مجالات مختلفة لها علاقة بالجمال.

زوزيبيني تونزي

فازت زوزيبيني مؤخرا بلقب ملكة جمال الكون في المسابقة التي شاركت فيها أكثر من 90 امرأة من مختلف دول العالم والتي عقدت في أتلانتا الأمريكية، وتفوقت بذلك على ملكتي جمال بورتوريكو، ماديسون أندرسون، والمكسيك، سوفيا أراغون، اللَّتَين وصلن إلى المرحلة النهائية.

وقالت زوزيبيني عن فوزها "لقد نشأت في عالم كان فيه الفتيات اللاتي يشبهنني، بلون بشرتي وشكل شعري، لا يعتبرن جميلات"، وتتمنى أن تعبر عن الفتسان في كل دول العالم.

فينيسا بونسي

هي أول مكسيكية تتوج ملكة جمال العالم لعام 2018، وهي ثاني أكبر مسابقة على مستوى العالم بعد ملكة جمال الكون، ويأتي تربع فينيسيا البالغة من العمر 27 عاما استثنائيا فهي ذات بشرة خمرية، وليست بيضاء حيث تتوج عادة ذوات البشرة البيضاء على عروش الجمال، فتوفقت عليهن.

نيا فرانكلين

توجت نيا فرانكلين، البالغة من العمر 26 عاما، ومن مدينة نيويورك، ملكة جمال أمريكا في المسابقة التي عقدت في مايو 2019، لتكون بذلك واحدة من السمراوات اللاتي يعتلين عروش الجمال في العالم.

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تشيزلي كريست

فازت تشيلسي كريست، من نورث كارولاينا، في مايو 2019، بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من كبرى المسابقات في أمريكا، وتبلغ تيزلي من العمر 27 عاما، وبتتويجها مع نيا يصبح لدينا ملكي جمال سمراوات البشرة في أمريكا وحدها.

وتشيزلي هي من مثلت أمريكا في مسابقة ملكة جمال الكون 2019.

كالي غاريس

هي الثالثة في أمريكا واحدة لتعتبر بذلك السمراوات مسيطرات على عروش جمال العالم، فقد فازت كالي غاريس بمسابقة ملكة جمال امراهقات في أمريكا لعام 2019.

وتبلغ كالي من العمر 19 عاما، ومن ولاية كونيتيكت، وهي عارضة أزياء وتحب الموضة والعمل في مجال الجمال، لها بشرة سمراء، وسعر مجعد، لتغير هؤلاء الفاتنات النظرات الكلاسيكية عن مقاييس الجمال المتلعقة بالبشرة البيضاء والشعر الأملس.