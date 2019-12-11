طريقة عمل "لحمة الراس"

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لحمة الرأس من الأطعمة الشعبية التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن خطوات إعدادها في المنزل، نظرا لمذاقها المميز.
وفيما يلي، طريقة سهلة وسريعة واقتصادية لتحضير لحمة الرأس في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج طهي على قناة "سي بي سي سفرة".
مقادير لحمة الرأس
- سمنة
- ملح
- فلفل
- لحمة رأس مسلوقة
- زيت
- خل
- فلفل أخضر
- ثوم
طريقة تحضير لحمة الرأس
- خلط لحمة الرأس فى السمنة داخل وعاء على النار.
-إضافة الثوم المفروم والفلفل الأخضر الرومى إلى لحمة الرأس.
- إضافة القليل من الخل إلى الخليط.
- إضافة الملح والفلفل الأسود مع الاستمرار في التقليب، حتى تنضج لحمة الرأس.
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