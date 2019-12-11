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يعد طبق البقلاوة من أكثر أطباق الحلويات المشهورة في دول العالم العربي بشكل عام، وبخاصة في تركيا، والتي تحتوي على سعرات حرارية عالية.
وإليك طريقة عمل بقلاوة على الطريقة التركية، على طريقة الشيف"سالي فؤاد".
مقادير البقلاوة التركية
450 جراماً من رقائق عجين البقلاوة
نصف كيلوجرام من المُكسرات
فستق حلبي
لوز
جوز
كوب زبدة
ملعقتان قرفة مطحونة
ماء دافئ
سكر
ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة
نصف كوب من العسل
طريقة عمل البقلاوة على الطريقة التركية
- اخرجي الزبدة من الثلاجة قبل استخدامها حتى تكون طرية وسهلة الدهن.
- ادهني قاع وجوانب صينيّة الفرن ببعض الزبدة.
- قطّعي وفتتي المُكسرات إلى قطعٍ صغيرةٍ، ثم أضف المُكسرات إلى وعاءٍ صغيرٍ وأضف إليها القرفة المطحونة واخلطهما معاً، ثم اترك الوعاء جانباً.
- افردي طبقة من رقائق عجين البقلاوة في الصينية المدهونة بالزبدة، ثم ادهني الرقائق بطبقة من الزبدة، ثم أضيفي طبقة أخرى من رقائق العجين وادهنيها بالزّبدة، وكرري هذه الخطوة لسبع أو ثماني مرات.
- أضيفي 3 ملاعق كبيرة من مخلوط المُكسرات والقرفة فوق رقائق العجين المغطاة بالزبدة، ووزّعي خليط المكسرات بالتساوي في الصينيّة.
- أضيفي طبقة من رقائق العجين فوق طبقة المكسرات وادهنيها بالزبدة، وثم طبقة أخرى وادهنيها بالزبدة.
- وكرري العملية نفسها من وضع طبقات من خليط المكسرات.
- أضيفي من 6 إلى 8 طبقات من عجين البقلاوة المدهون بالزبدة، وذلك في النهاية على وجه الصينيّة.
- قطّعي طبقات العجين في الصينية على شكل مربعات بحجم مناسب، وذلك باستخدام سكين حادة.
- أخرجي صينية البقلاوة من الفرن واسكبي فوقها مباشرةً مزيج الماء والسكر والعسل والفانيلا الساخن.
- اتركي صينية البقلاوة حتى تبرد وتصبح بدرجة حرارة الغرفة، ثم أخرجي البقلاوة من الصينيّة وضعيها في طبق مناسب للتقديم.
- اتركي البقلاوة مكشوفة وبدرجة حرارة الغرفة، لأنّ طعمها وقوامها سيتأثر في حال وضعتها في كيسٍ بلاستيكي محكم الإغلاق.
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