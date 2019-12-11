دينا: بعمل أكل للطلاب المغتربين بنفس جودة الطعام في بيتي

قرب مسكنها من السكن الجامعي لجامعة الأزهر كان بوابتها للرزق، بسبب إقبال الطلاب والمغتربين على تناول الوجبات في المطاعم والمحال المجاورة، التي يفتقر أغلبها معايير الجودة والنظافة، وذلك بخلاف الأسعار المرتفعة، ومن هنا كانت فكرة دينا لإعداد الأكل "البيتي" للطلاب المغتربين والتي لاقت استحسانا واسعا من الجميع.

تخرجت دينا عبدالمنعم من كلية التجارة جامعة عين شمس، وبدأت مشروعها مؤخراً مع بداية العام الدراسي الحالي، كنوع من الاستثمار وخدمة للطلاب في الوقت نفسه، ليدر عليها دخلاً، دون أن تنتقل من بيتها.

في البداية تشكك الطلاب فيها، وظنوا أنها طالبة بالجامعة، لأن طالبات بالفعل نفذن المشروع، ولم تكن النتيجة جيدة بسبب قلة الخبرة.

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"الطالب يتصل قبلها بيوم لطلب الأوردر، ثم يأتي لاستلامه، والبعض يطلب منّي وجبات بطريقة معينة، مثل وجبات دايت"، حسب "دينا"، التي لم تفكر يوماً في عمل دعاية لنفسها، وفوجئت بالطلاب يروجون لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تراعي أن يكون الطعام بنفس جودة الطعام الذي تعده لأسرتها: "أستخدم دائماً السمن واللحم البلدي، وأدواتي نظيفة جداً، وأخصص أدوات لكل غرض، فسكين اللحوم يختلف عن سكين الخضراوات، وأغيّر الزيت المستخدم في الطهي باستمرار"، كما تراعي الظروف المادية للطلاب بتحديد أسعار مخفضة: "أغلى أكلة بـ25 جنيه، وممكن أعمل أرز بالخلطة وسمكة بلطي وسلطة خضراء وسلطة طحينة بـ20 جنيه".

من 20 إلى 30 وجبة تعدها "دينا" يومياً، وتحاول التوفيق بين العمل وظروفها الأسرية، وتسعد بالدعوات التي يرددها الطلاب لها، بمجرد إعجابهم بالطعام: "أعتبر شغلي خدمة لوجه الله، وأفكر في رمضان إعداد إفطار شهي متكامل وتسليمه للجميع في توقيت ومكان واحد".