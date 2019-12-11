طريقة عمل المكرونة المحمرة

المكرونة المحمرة سهلة التحضير، ويضفي عليها تحميرها في الزيت طعما مميزا، لذا يمكن طهيها كنوع من التغيير، مع الدجاج أو اللحم، والشوربة للدفء خلال الشتاء، وفيما يلي طريقة تحضير مكرونة محمرة. المقادير مكرونة. طماطم. مرق دجاج. معجون طماطم. بصل. ثوم. ماء. (حسب الحاجة) زيت. زبدة. ملح. Advertisements فلفل. طريقة التحضير تحمر المكرونة في زيت غزير ثم ترفع. يفرم البصل مع الثوم ويشوحوا في طاسة مع زبد. تضاف مكعبات المرق للطاسة. تفرم الطماطم في الكبة ثم تضاف للطاسة مع الصلصة. يضاف القليل من الماء حسب الحاجة. يقلب الخليط جيدا ويترك ليتسبك. تضاف المكرونة وتترك حتى تنضج في الصلصة. ترفع من على النار وتقدم.

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