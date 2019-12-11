طريقة عمل الفخذة الضاني بورق عنب

لحم الضأن وورق العنب من الأطباق الرئيسية والأكلات المفضلة في المطبخ العربي، لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل الفخذة الضاني على طريقة الشيف "أميرة شنب" في برنامجها على قناة "سي بي سي سفرة". مقادير عمل الفخذة الضأني بورق العنب فخذة ضأني كمية من محشي ورق العنب المطهي بصل مفروم ناعم ملح وفلفل حسب الطلب أعواد قرفة حبهان مطحون زعتر مفروم طازج عصير ليمون فصوص ثوم صحيحة روزماري طازج كمية من الزيت بصل مكعبات متوسطة جزر كرفس Advertisements كرات فلفل أخضر معجون طماطم زبادى دبس رومان خل ابيض ورق عنب كيس حراري كبير طريقة تحضير الفخذة بورق العنب نقوم بضرب جميع المكونات عدا ورق العنب وعصير الليمون ودبس الرومان في الخلاط الكهربائي ثم نقوم بوضع الفخذة في إناء ونتبلها بالخليط ثم ندهنها بعصير الليمون ودبس الرومان ثم نغلف الفخذة بورق العنب ونضعها بالكيس الحراري وندخلها الفرن ثم تقدم مع محشي ورق العنب

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