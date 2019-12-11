طريقة عمل الفخذة الضاني بورق عنب

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لحم الضأن وورق العنب من الأطباق الرئيسية والأكلات المفضلة في المطبخ العربي، لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل الفخذة الضاني على طريقة الشيف "أميرة شنب" في برنامجها على قناة "سي بي سي سفرة".
مقادير عمل الفخذة الضأني بورق العنب
فخذة ضأني
كمية من محشي ورق العنب المطهي
بصل مفروم ناعم
ملح وفلفل حسب الطلب
أعواد قرفة
حبهان مطحون
زعتر مفروم طازج
عصير ليمون
فصوص ثوم صحيحة
روزماري طازج
كمية من الزيت
بصل مكعبات متوسطة
جزر
كرفس
كرات
فلفل أخضر
معجون طماطم
زبادى
دبس رومان
خل ابيض
ورق عنب
كيس حراري كبير
طريقة تحضير الفخذة بورق العنب
نقوم بضرب جميع المكونات عدا ورق العنب وعصير الليمون ودبس الرومان في الخلاط الكهربائي
ثم نقوم بوضع الفخذة في إناء ونتبلها بالخليط ثم ندهنها بعصير الليمون ودبس الرومان
ثم نغلف الفخذة بورق العنب ونضعها بالكيس الحراري
وندخلها الفرن ثم تقدم مع محشي ورق العنب
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