لايف ستايل

طريقة عمل الفخذة الضاني بورق عنب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

لحم الضأن وورق العنب من الأطباق الرئيسية والأكلات المفضلة في المطبخ العربي، لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل الفخذة الضاني على طريقة الشيف "أميرة شنب" في برنامجها على قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير عمل الفخذة الضأني بورق العنب

فخذة ضأني

كمية من محشي ورق العنب المطهي

بصل مفروم ناعم

ملح وفلفل حسب الطلب

أعواد قرفة

حبهان مطحون

زعتر مفروم طازج

عصير ليمون

فصوص ثوم صحيحة

روزماري طازج

كمية من الزيت

بصل مكعبات متوسطة

جزر

كرفس

Advertisements

كرات

فلفل أخضر

معجون طماطم

زبادى

دبس رومان

خل ابيض

ورق عنب

كيس حراري كبير

طريقة تحضير الفخذة بورق العنب

نقوم بضرب جميع المكونات عدا ورق العنب وعصير الليمون ودبس الرومان في الخلاط الكهربائي

ثم نقوم بوضع الفخذة في إناء ونتبلها بالخليط ثم ندهنها بعصير الليمون ودبس الرومان

ثم نغلف الفخذة بورق العنب ونضعها بالكيس الحراري

وندخلها الفرن ثم تقدم مع محشي ورق العنب

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الفخذة الضاني بورق عنب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا