هل سمعت به من قبل؟.. تعرف على السكري النوع الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:

ينتج السكري عندما يجد الجسم صعوبة في تحويل السكر إلى طاقة، وينقسم إلى السكري من النوع الأول والثاني وسكري الحمل، لكن هل سمعت عن السكري من النوع الثالث؟

يشير السكري من النوع الثالث إلى تلك الحالة التي يصاب فيها الشخص بالسكري من النوع الثاني ومرض ألزهايمر على حد سواء، ويجب العلم بأن هناك علاقة بين هاتين الحالتين الصحيتين، فإذا لم يتم علاج السكري، سيصاب الشخص بتلف في الأوعية الدموية، بما فيها تلك الأوعية الموجودة في المخ، وفي بعض الأحيان، يتطور الأمر ليصل إلى تلف الكبد، وفقًا لما ذكره موقع "Health Line".

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