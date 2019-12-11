في الكويت.. عامل مصري قفز من الطابق العاشر ليلقى حتفه على الفور والسبب صادم ومؤسف!

أعلن وزير القوى العاملة في مصر، متابعة المستحقات المالية لعامل مصري سقط من الطابق العاشر هربا من اعتقال الشرطة له في الكويت وترحيله.

وقال المتحدث باسم وزارة القوي العاملة في مصر هيثم سعد الدين، إن رجال الأمن حاصروا العامل المصري لانتهاء إقامته بعد أن تأخر صاحب الشركة في إنهاء إجراءاتها، وفضل القفز من الطابق العاشر.

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وقال إن الوزير كان قد أصدر توجيهات فورية بمجرد علمه بالحادث للمستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل المصري، فضلا عن ترتيب إجراءات نقل جثمان العامل المتوفى إلى مصر بالتعاون مع القنصلية المصرية بالكويت.

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