5 حالات مرضية تستوجب استئصال الرحم.. تعرفي عليها

قد تقع العديد من السيدات في بعض المشكلات الصحية، التي تصل بها في النهاية لاستئصال الرحم، الأمر الذي يحرمها الإنجاب فيما بعد.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وعلاج العقم، في بيان صحفي، إن هناك عدة حالات تستوجب استئصال الرحم، مؤكدًا أن الطبيب المُعالج، قد يزيل معه قناتي "فالوب" و"المبيض".

5 حالات يتم فيها استئصال الرحم

السرطان

إصابة المرأة بسرطان في الرحم أو المبيض أو عنق الرحم أو بطانة الرحم، قد يستوجب استئصال الرحم، إذا لم تتجاوب مع العلاج الكيميائي والإشعاعي.

Advertisements

الأورام الليفية الرحمية

وهي أورام غير سرطانية في جدار الرحم، وتُسبب نزيفا مهبليا ثقيلا، فضلًا عن اضطرابات الهرمونات، وقد يصل الأمر في بعض الحالات لاستئصال الرحم.

هبوط الرحم

انزلاق الرحم من مكانه المعتاد إلى داخل المهبل يستوجب استئصاله، وتعد تلك الأزمة هي الأكثر شيوعًا مع حالات الولادة الطبيعية، ويمكن أن يهبط الرحم بعد انقطاع الطمث أو بسبب السمنة.

التهاب بطانة الرحم

يحدث التهاب بطانة الرحم، عقب نمو النسيج الذي يربط الرحم على المبايض، مما يسبب الألم الشديد والنزيف فى غير موعد الدورة الشهرية.

الإصابة بمرض العضال الغدي

وهو يعني نمو النسيج الذي يربط الرحم داخل جدران الرحم حيث لا ينتمي، وتسبب سماكة جدران الرحم وألما شديدا ونزيفا حادا.