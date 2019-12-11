الامارات | جيجي حديد كارهة «الجيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن جيجي حديد كارهة «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت عارضة الأزياء العالمية، جيجي حديد، إنها تفضل «الموت» على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية (الجيم).

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني، المعني بأخبار المشاهير، بأن جيجي تحافظ على قوامها الممشوق من خلال ركوب الدراجات والسباحة في الهواء الطلق، لكنها قالت إنها لن تفضل أبداً الركض بجهاز داخل صالة الألعاب الرياضية، على الخروج للسير لمسافات طويلة، لأنها تكره التمرين بين جدران «الجيم».

Advertisements

وأضافت جيجي: «لا يمكنني الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والركض هناك، فمن الأفضل لي أن أموت، لقد نشأت في الهواء الطلق، لذلك فإن أفضل شيء بالنسبة لي هو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية».

وتابعت الشابة الأميركية ذات الأصول الفلسطينية (24 عاماً): «أركب الدراجات في كل مكان، وأسبح بالبحر في وقت الفراغ».

وأشارت ابنة الملياردير والمطور العقاري المعروف، محمد حديد (71 عاماً): «لعبت الكرة الطائرة لمدة 12 عاماً، وأركب الخيول طوال حياتي، وأمارس الآن الملاكمة كل يوم».