الامارات | أفراح الشامسي والدرمكي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سالم عبيد خلفان الشامسي حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجله المهندس محمد إلى كريمة مصبح هلال محمد الدرمكي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة احتفالات هيلي في العين، عدد من وجهاء القبائل، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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