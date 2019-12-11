الامارات | «ثقافة أبوظبي» تتبادل أحدث إصداراتها مع المكتبة الإسلامية في إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة أبوظبي» تتبادل أحدث إصداراتها مع المكتبة الإسلامية في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبادلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أحدث إصداراتها مع المكتبة الإسلامية في إسبانيا، بحضور السفير الإسباني لدى دولة الإمارات، أنتونيو ألباريث بارتي.

وشهدت المبادرة تبادل عدد كبير من الكتب القيمة في مختلف المجالات التاريخية والأدبية والفكرية والعلمية والقصص القصيرة، من بينها كتابا «تاريخ المسلمين في إفريقيا»، و«تاريخ الموسيقى العربية في الأندلس»، وكتاب «الحجرة الزرقاء الدامية»، وكتاب «الكوندي لوكانو» وكتاب «فتح الأنكا»، وسلسلة أدب أميركا اللاتينية الحديث، وكتاب «شعر الأزد في العصر الجاهلي».

وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي: «تسهم عملية إهداء وتبادل الكتب في نشر الثقافة العربية بشكل عام، والإماراتية بشكل خاص، عبر تعزيز حضورها في كبرى المكتبات العالمية، كما تسلط الضوء على النهضة الفكرية والعلمية والثقافية التي تشهدها المنطقة عبر تعريف العالم بأحدث وأبرز الإنجازات والإبداعات في مختلف المجالات الأدبية».

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وأضاف «يسعدنا التعاون مع المكتبة الإسلامية في إسبانيا، لما تمثله من قيمة فكرية وثقافية غنية بالإبداعات العربية والأندلسية والعلوم، التي تعد إضافة قيمة لمرتادي مكتباتنا المنتشرة في أنحاء أبوظبي».

يشار إلى أن المكتبة الإسلامية في إسبانيا تعد إحدى أهم المكتبات الإسلامية الكبرى المتخصصة في أوروبا، وتضم نحو 100 ألف كتاب ومخطوط ووثيقة، ما يجعلها صرحاً ثقافياً، ومشعلاً للثقافة الإسلامية في في قلب أوروبا يضم كنوزاً من الكتب التاريخية القيمة، والوثائق النفيسة التي رفدت الدارسين والمستعربين على مدار عقود من الزمن.

• 100 ألف كتاب ومخطوط ووثيقة تضمها المكتبة الإسلامية في إسبانيا.