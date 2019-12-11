الامارات | أفراح الشحي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد أحمد بن سويد الشحي، بمناسبة زفاف نجله سليمان إلى كريمة علي محمد علي بن سويد الشحي. كما حضر الحفل، الذي أقيم بمركز رأس الخيمة للاحتفالات، عدد من الشيوخ والمسؤولين وكبار الشخصيات، ولفيف من المدعوين والأهل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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