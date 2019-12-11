الامارات | مسابقة «صنع في القوز» تنتظر تصاميم المبدعين

شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة «صنع في القوز» تنتظر تصاميم المبدعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مسابقة «صنع في القوز»، ودعت المبدعين إلى المشاركة في المسابقة التي تعد الأولى من نوعها، وتنظم بالتعاون مع مجموعة «آرت دبي»، بهدف إنشاء منطقة جلوس للجمهور في «القوز الإبداعية»، المزمع افتتاحها قريباً.

وتقود «دبي للثقافة» عملية تطوير منطقة القوز الإبداعية، بالتعاون مع بلدية دبي، و«براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، وهيئة الطرق والمواصلات، في خطوة من شأنها تعزيز مكانة دبي كأرض للمواهب وقِبلةً للمبدعين. وستكون مهمة المصممين المشاركين في المسابقة تصميم منطقة جلوس للجمهور لاستثمار المساحات غير المستغلة في المنطقة الإبداعية، وينتظر منهم العمل سواء مع المواهب المبدعة في الإمارات أو مع الصنّاع في منطقة القوز لتنفيذ تصاميمهم. أما التصاميم التي ستطرح للمشاركة في المسابقة، فيشترط أن تكون مستوحاة من روح منطقة القوز. وتتلقى «دبي للثقافة» المشاركات حتى الثامن من يناير المقبل، إذ ستختار لجنة التحكيم بعد ذلك التصاميم المرشحة للفوز لتعرض ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان القوز للفنون، 24 و25 يناير المقبل.