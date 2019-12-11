الامارات | مهرجان دبي للتسوق.. حان موسم الفرح والجوائز

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دبي للتسوق.. حان موسم الفرح والجوائز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تفاصيل الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق، وجدول الفعاليات المتنوعة، التي ستشهدها المدينة خلال الحدث الذي يطل بيوبيله الفضي.

وينطلق المهرجان بحفل في 26 الجاري، وستستمر فعالياته حتى الأول من فبراير المقبل، وسيشهد مجموعة من العروض الترفيهية المدهشة، والتجارب الاستثنائية، والأنشطة التسويقية المبتكرة، والعروض الترويجية، والجوائز المذهلة التي ستضفي الأجواء الاحتفالية على جميع أفراد العائلة على مدار 38 يوماً، حسب ما أوضحت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، خلال مؤتمر صحافي، عقد أول من أمس، في برواز دبي.

وشهد عام 1996 انطلاق الدورة الأولى لمهرجان دبي للتسوق انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى جعل دبي وجهة سياحية لجميع أفراد العائلة على مدار العام.

ونجح «دبي للتسوق»، منذ انطلاقته، في ترسيخ مكانته واحداً من أكبر وأهم المهرجانات في المنطقة، وأسهم في استقطاب ملايين الزوّار من مختلف أنحاء العالم لزيارة دبي، والاستمتاع بأجوائه الاحتفالية، واستطاع أن يقدّم تجارب مميّزة لزوّاره مع ارتفاع عدد مراكز التسوق، التي تجاوز عددها اليوم 100 مركز.

ويشارك في الدورة الـ25 للمهرجان أكثر من 1000 علامة ونحو 4000 محل، ستقدّم للمتسوّقين عروضاً ترويجية تصل إلى 75%، في مختلف مراكز التسوّق حول المدينة، كما ستشهد أنشطة وفعاليات ترويجية مبتكرة لعلامات عالمية في قطاع الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل وغيرها.

تجارب مميزة

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «لقد شهدت دبي تطوراً كبيراً في مختلف المجالات على مدار السنوات الماضية، وكان مهرجان دبي للتسوق، الذي انطلق عام 1996، من المبادرات المهمة التي أسهمت في تعزيز قطاع التجزئة، وها نحن اليوم نستعد لإطلاق دورة مميّزة للمهرجان الذي يعد شاهداً على ماضي المدينة وحاضرها». وأضاف: «يعتبر المهرجان فرصة لزوّار وسكّان الإمارة للاستمتاع بأفضل ما تقدّمه المدينة من عروض ترفيهية، وتخفيضات وجوائز قيمة، كما أسهم المهرجان في تحقيق أحلام الآلاف من الأشخاص، بفضل الجوائز التي قدمت خلال الدورات الماضية. ونسعى لجعل تجارب الزوّار مميزة وفريدة من خلال التعاون مع شركائنا في مختلف القطاعات، لتعزيز مكانة دبي إحدى الوجهات العالمية المفضلة للزيارة».

وستنطلق الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق بحفل في «برج بارك» بوسط مدينة دبي، وستتخلل الحفل عروض فنية يقدّمها عدد من الفنانين الإماراتيين والعالميين، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية وفقرات تناسب كل أفراد العائلة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة 11 ليلاً، في 26 و27 ديسمبر الجاري. كما ستضاء الشوارع والطرقات في أرجاء المدينة بأشكال متنوعة، علاوة على عروض الألعاب النارية.

وستحيي نخبة من الفنانات والفنانين العالميين حفلات موسيقية ترضي مختلف الأذواق خلال مهرجان دبي للتسوّق، إذ تستضيف صالة «كوكاكولا أرينا» في سيتي ووك حفلاً للفنان الباكستاني، راحت علي خان، في 27 الجاري، فيما تحيي النجمة البريطانية، إيلي غولدنغ، حفلاً لجمهورها بدبي في 10 يناير المقبل، ويستضيف مسرح مدينة دبي للإعلام حفلاً فنياً في الهواء الطلق، للنجم المصري عمرو دياب، في 24 يناير المقبل، وسيعلن عن المزيد من الحفلات الموسيقية خلال الأيام المقبلة.

وستشهد المدينة، خلال مهرجان دبي للتسوّق، أول حفل غنائي بتقنية الهولوغرام، وستتجسّد خلاله صورة كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح، وستصاحبها فرقة موسيقية تضم 20 عازفاً، وسيتخلل الحفل أداء لسناء نبيل، حفيدة أم كلثوم، وسينظم هذا الحفل على المسرح الرئيس في دبي أوبرا، يومي 26 و27 الجاري.

تخفيضات حصرية

تنطلق الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق مع تخفيضات حصرية لمدة 12 ساعة في مراكز التسوّق التابعة لماجد الفطيم العقارية، وستتاح الفرصة خلالها للمتسوّقين الحصول على تخفيضات تصل إلى 90% في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة. وتبدأ التخفيضات في 26 الجاري، ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل، وستمنح الفعالية هذا العام الفرصة لـ25 شخصاً للفوز بمبلغ 10 آلاف درهم لكل فائز.

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وسيكون عشّاق التسوّق على موعد مع صفقات يومية على مدار 25 يوماً، إذ سيعلن عن هذه الصفقات قبل 24 ساعة من توافرها، وستمنح المتسوّقين تخفيضات تصل إلى 90% على علامة تجارية محددة في موقع واحد، خلال الفترة من الثاني إلى 26 يناير المقبل.

كما يشهد المهرجان هذا العام إضافةً جديدةً تتمثّل في سلسلة من الأسواق الخارجية المؤقتة في مواقع عدة، التي تشمل «لاست إكزت» الخوانيج، وشارع الرقة، و«سيتي ووك 2»، وتقدّم الأسواق تجارب مبتكرة وعروضاً ترفيهية بلمسة تراثية. ويأتي إطلاق «السوق التراثي» ليوفر منصة ثقافية لمهرجان دبي للتسوّق، إذ صُمم ليحاكي الأسواق التقليدية في دولة الإمارات، وهو يمتد على مسافة 1.8 كيلومتر في منطقة السيف على ضفاف خور دبي. وستتيح السوق الفرصة للزوّار للتعرّف إلى الثقافات المختلفة، والاستمتاع بالتسوّق والعروض الفنية والترفيهية.

وتعود السوق الموسمية بحلّة جديدة خلال الدورة 25 لمهرجان دبي للتسوّق. وتستمر هذه الفعالية من 16 يناير حتى الأول من فبراير المقبل، وستشهد مشاركة مجموعة من الفرق والموسيقيين الناشئين المحليين والعالميين

ألعاب نارية وأضواء

ستتزين سماء دبي بعروض الألعاب النارية الخلّابة، ويمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدتها في «ذا بييتش»، و«السيف»، و«لامير»، و«دبي فستيفال سيتي»، وخور دبي، و«ذي بوينت»، وبرواز دبي.

وستتزين منطقة برج بلازا بالإضاءة التفاعلية المميزة، خلال الفترة من السابع من يناير وحتى الأول من فبراير المقبلين، لتقدّم لزوّارها أجمل اللحظات التي تتناغم فيها الموسيقى مع المرايا والإضاءة الملوّنة بشكل مثالي.

وستنتشر العروض الفنّيّة في مختلف أنحاء دبي، لتنشر أجواء البهجة بين الجمهور. وسيقدّم عدد من الفنانين والموسيقيين العالميين مجموعة من العروض التي تناسب جميع أفراد العائلة.

عروض

تشهد مراكز التسوّق المختلفة في دبي عروضاً ترويجية، تراوح بين 25 و75%، على مجموعة واسعة من العلامات، التي تشمل الأزياء ومستحضرات التجميل والمستلزمات المنزلية وغيرها.

واحتفالاً باليوبيل الفضّي للمهرجان، وبالتعاون مع تطبيق زوماتو، سيقدّم أكثر من 1000 مطعم تخفيضات تبدأ من 25% خلال مهرجان دبي للتسوّق، عند تناول الوجبات في المطعم، ويمكن الحصول على هذا العرض مع عضوية زوماتو الذهبية، التي ستتوافر بتخفيض على رسوم العضوية بنسبة 25%.

وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي ماجد الفطيم العقارية، يقدّم مهرجان دبي للتسوّق الفرصة لأي متسوّق في مراكز التسوّق التابعة لماجد الفطيم العقارية، للدخول في سحب على جوائز 25 مليونير «شير»، إذ سيتم اختيار 25 فائزاً، وسيحصل كل فائز على مليون نقطة على تطبيق «شير».

1000

علامة ونحو 4000 محل، ستقدّم للمتسوّقين عروضاً ترويجية تصل إلى 75%، في مختلف مراكز التسوّق حول المدينة.