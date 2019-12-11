إليكِ آخر صيحات الإكسسوارات والجواهر من أسبوع الموضة الباريسي

تميّز أسبوع الموضة الباريسي بعرض آخر الصيحات وأبرز التصميمات. واليوم نعرضُ لك أبرز صيحات الإكسسوارات والجواهر والنظارات الشمسية على منصّات العروض وشكل تصميماتها.

لم تترك دور الأزياء، موضة حديثة أو قديمة إلا عرضتها، كنظارات الريترو، والخواتم بالأحجار الكريمة، والأساور الذهبية المحفور عليها بالأحرف والكلمات.

أمّا القبعات فغلب عليها اللون الوردي، وتميّزت بستايلها العريض، وخاماتها المتنوعة كالجلد والقش، والمزودة بحلقات متداخلة أعلى الرأس، وعادت البندانة الملتفة حول الرأس، بأشكالها المتميزة لتحفر مكانها في عالم الموضة من جديد.

وعن الأقراط، فقد جاءت مختلفة ومتميزة، منها البرّاق بألوان الميتاليك، ومنها الملتف حول غضروف الأذن، كما اكتسحت الأقراط اللؤلؤية، وأخذت مكانتها بين الصيحات، ولاحظنا كذلك رجوع حزام الخصر المعدني والجلدي، من صيحات الماضي العريق.

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لم تختلف القلائد عن مثيلاتها من القطع الأخرى، سواء في الشكل الأنيق أو التصميم المبدع، وطغت موضة القطع المتعددة من القلائد، بمختلف أطوالها من جديد مع الشوكر المعدني، بحلقات متعانقة والمُتدلي منها العملات المعدنية، فضلًا عن تلك المزوّدة بالزهور الجانبية.

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