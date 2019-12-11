كيف تختارين اكسسوارات معطفك الشتوي

تخشى كثيرات من الفتيات والسيدات ارتداء أي اكسسوارات في الشتاء، خوفا من اتهامهن بالمبالغة في إطلالتهن.

لذا نقدم هنا مجموعة من النصائح لكل الراغبات في ارتداء الاكسسوارات مع السترات الشتوية دون الإساءة إلى مظهرهن.

السترة كبيرة الحجم

إذا كنت ترتدين سترة من الصوف كبيرة الحجم، تعطي شكلا دائريا لجسدك وخصرك، فمن الأفضل الاكتفاء بحمل حقيبة بورتوفيه باللون الأسود الذي يناسب معظم الإطلالات.

السترة ذات الأكمام الطويلة

إذا كنت ترتدين سترة ذات أكمام طويلة تصل إلى أصابعك، فمن الأفضل ارتداء قلادة تحقق التوازن مع الأكمام، على أن تكون ذات طبقات متعددة.

السترة المفتوحة

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إذا كنت ترتدين سترة بدون أزرار ومفتوحة من الأمام، فمن الأفضل ارتداء أقراط بسيطة وغير متدلية، مع حمل حقيبة كروس.

السترة التي تكشف الأكتاف

إذا كنت ترتدين سترة تكشف عن خط الرقبة، فمن الأفضل تزيين أصابعك بخاتم من الألماس أو حتى سوار بسيط حول معصمك.

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