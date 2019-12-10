رونالدو ينشر فيديو مع ابنته: كيف لا أقع في حب أميرتي الحلوة؟

شارك كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، والمنتخب البرتغالي، متابعيه عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمقطع فيديو قصير جمعه بطفلته.

وأظهرت اللقطات، اللاعب البرتغالي، يجلس بجانب، مجسم "بابا نويل" استعدادًا لاحتفالات الكريسماس، ويضع طفلته على قدميه، وهو يداعبها، ويقبلها، وسط ضحكاتهما.

وعلق "رونالدو" على المقطع: "كيف لي أن لا اقع في حب أميرتي الحلوة؟!".

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ونال المقطع العديد من التفاعل وتسجيلات الإعجاب، فضلًا عن التعليقات التي جاءت بلغات المتعددة.

أبناء كريستيانو رونالدو

يذكر أن رونالدو، لديه 4 أبناء، وهم كريستيانو جونيور، من أم لم يُعرف هويتها، والتوأم تياغو وإيفا، عن طريق أم بديلة، والطفلة الأخيرة آلانا مارتينا، من حبيبته الحالية جورجينا.