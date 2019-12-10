اختر لون الحذاء والحزام المناسب للون البذلة

ارتداء الملابس الرسمية تجعل منك شخصاً أنيقاً للغاية وجذاباً، ولكن قد تجازف بأناقتك بالكامل؛ إذا لم تهتم بالإكسسوارات الملحقة بالبدلة، تلك الإكسسوارات مثل الحزام والحذاء التي يمكنها أن تفقدك جاذبيك وأناقتك بمجرد عدم تناسقها مع البدلة التي ترتديها.

لذلك يعد تناسق الحذاء والحزام مع ملابسك أمراً ضرورياً للغاية لتكوين إطلالة أنيقة ومنسقة وجذابة للغاية.

وسنعرض لك فيما يلي كيفية تنسيق لوني الحزام والحذاء مع لون البدلة التي ترتديها لضمان إطلالة مذهلة لا مثيل لها.

الحزام

أول دليل إرشادي آمن لمطابقة الحزام مع البدل هو إبقاء لوني الحزام و البدلة متناسقين؛ حيث إن الكثير من التباين بين اللونين يخلقان انقطاعًا بصريًا صارخًا سيفسد إطلالتك بكل تأكيد، لذلك إذا كانت البدلة رمادية اللون فاستخدم الحزام الأسود، أما إذا كانت البدلة زرقاء داكنة، فاستعن باللون البني القاتم في الحزام.

ولعل من أكثر التعليمات أهمية هو وجوب تطابق لون الحزام مع لون الحذاء الذي ترتديه، وسنعرض عليك فيما يلي لون الحذا الأنسب الذي يمكنك ارتداؤه على ألوان البدل المختلفة، وبالتالي ستتمكن من مطابقة لون الحذاء مع الحزام بكل سهولة.

الحذاء

سنعرض لكم فيما يلي ألوان البدل المختلفة، وألوان الأحذية التي يناسبها بشكل كبير.

البدلة السوداء

البدل السوداء ليست مرنة إطلاقًا عندما يتعلق الأمر باختيار الحذاء؛ حيث عليك أن تلتزم بالحذاء الأسود والحزام الأسود؛ لأن اختيار أي ألوان أخرى بالبني أو المارون أو الخمري سيجذب الأنظار نحو الحذاء والحزام دون البدلة نفسها.

بدلة ذات اللون الأزرق الداكن

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قم بإقران بدلاتك الزرقاء بحذاء باللون الأسود أو البني أو اللون العنابي القاتم، إذا كنت ترتدي بدلة لمناسبة رسمية للغاية أو للعمل، فالأحذية السوداء (والأحزمة) هي أفضل رهان لبدلة زرقاء اللون، أما إذا كانت المناسبة غير رسمية وترغب في الظهور بمظهر فريد ومختلف فاللون العنابي رائع ومميز.

البدل ذات اللون الرمادي الفاتح والمتوسط

تعتبر البدلات ذات اللون الرمادي الفاتح متعددة الاستخدامات للمناسبات المختلفة، ونوصي بالجلد الأسود أو البني خاصة للمناسبات الرسمية؛ حرصاً على عدم إنشاء الكثير من التباين.

كما نوصي بالالتزام فقط بارتداء البدل ذات اللون الرمادي الفاتح والمتوسط فقط في المناسبات الرسمية للغاية.

الرمادي القاتم

قد ينصحك البعض بارتداء لون حذاء بني مع البدلة ذات اللون الرمادي القاتم، ولكن في الحقيقة هذا يجعلك تظهر بإطلالة غير متناسقة على الإطلاق، لذلك ننصحك بارتداء اللون الأسود في الحذاء والحزام إذا كنت تدير بعض الأعمال خلال ارتدائك لتلك البدلة أو حضورك لمناسبة رسمية للغاية، أما في حالة المناسبات غير الرسمية والتي ترغب في الظهور بمظهر فريد، فاللون العنابي سيكون مميزاً وأنيقاً.

البدل البنية

تتناسب البدل البنية بشكل جيد مع الأحذية البنية والبرونزية، ولكن يجب أن يكون لون جلد الأحذية أكثر قتامة من لون البدلة لإنشاء تباين بصري مناسب؛ حيث إنك لا ترغب في جذب انتباه الآخرين تجاه قدميك فقط.

بدلة كاكي

هذا اللون المميز للغاية للبدل سيجعلك تبدو كشخص أنيق وجذاب للغاية، خاصة إذا اقرنته بالخيارات الآمنة للحذاء والحزام، والتي تتمثل في لوني البني والخمري.



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