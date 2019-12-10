أزياء خريف وشتاء 2020من سان لوران ببصمة باريسيّة

العلامة التّجاريّة الفرنسيّة العالميّة سان لوران مجموعة تعرف بتصاميمها العصرية والأنيقة التي تمنحك إطلالة مشرقة، وهذا ما ستجده بالفعل أزياء موسم خريف وشتاء عام 2020الذي أطلقته العلامة التجارية مؤخراً.

أزياء خريف وشتاء 2020

أزياء خريف وشتاء 2020 من سان لوران والتي تحدّد أبرز اتّجاهات الموضة خلال الفترة المقبلة، فتتميز تصاميمها بأنها حادّة وموجزة، وفي كل قطعة بها ستجد بصمة فرنسيّة بكلّ المجموعة الباريسيّة المخصّصة للفصل البارد.

مجموعة سان لوران الجديدة

مجموعة "سان لوران" لخريف وشتاء 2020جاءت تصاميمها سّوداء اللون، وتركز على الخياطة القاسية الحادّة، وتألّفت من سراويل وبدلات أنيقة، وقمصان رسميّة، محيكة من القماش أو الحرير بشكل أساسيّ.

احتوت معظم قطع المجموعة على نقوش جذابة ولافتة للأنظار، ومع القطع الأساسية إكسسوارات تزيد من جمال الإطلالة الساحرة كالوشاح المصنوع من الفرو، والأحذية الرّسميّة اللّمّاعة والأحزمة الجامدة.

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