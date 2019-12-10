أفكار لتنسيق البوت عالِ الرقبة من أشهر الفاشينيستا العرب

سواء حذاء البوت الذي تصل رقبته إلى تحت الركبة أو تلك التي تمتد لتغطي حتى أسفل الأرداف، فإن هذه الصيحات الجريئة بارزة خلال شتاء هذا العام.

ظهرت صيحة أحذية البوت برقبة طويلة كشكل دراماتيكي للموضة يعكس خيارات جريئة ويضيف إلى إلى إطلالاتكِ أنوثة. تنوعت الخيارات بين الرقبة الضيقة التي تلف الساق، وبين الرقبة المُهدلة التي تعد الأبرز هذا الشتاء، لاسيما بعد أن اعتمدتها دوقة ساسكس، ميغان ميركل من قبل.

تنوعت جلود أحذية البوت ذو الرقبة الممتدة، بين اللماع البارز الذي يخطف الأنظار، أو المزين بجلد التمساح، أو حتى المُطبع بنقوش جلد الحيوانات مثل الثعبان. كذلك جاءت الألوان جريئة، شاهدنا في موضة الشارع فاشنيستا يعتمدن البوت بألوان ربيعية، مثل البرتقالي و الأصفر و الأزرق، أما الأبرز كان الأبيض ودرجات البني التي خطفت الأنظار من البوت الأسود.

ديما الأسدي تعتمد بوت برقبة عالية للسهرة

لأن البوت ذو الرقبة العالية له انطباع أنثوي، لذلك، لا مانع من اعتماده في نهاراً أو لإطلالات المساء وحتى السهرات. والدليل على ذلك إطلالة الفاشنيستا العراقية ديما الأسدي، التي انتعلت بوت أسود من جلد التمساح، مصمم برقبة مُهدلة، ومقدمة مدببة مناسبة لإطلالات المساء، ونسقته مع فستان أزرق ملكي مزين بشقوق أمامية لتكشف عن تفاصيل حذاءها الأنيق.

اختارت ديما البوت ذو الرقبة العالية مرة أخرى لكن هذه المرة لإطلالة عصرية، حيث نسقت بدلة نسائية بسترة قصيرة مع بوت أسود يصل إلى تحت الركبة مباشرةً.

نهى نبيل تنسق البوت برقبة عالية مع شورت

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من ضمن الصيحات الرائجة هذا الموسم هو صيحة الشورت أو البنطلون الذي يصل بالكاد إلى تحت الركبة مباشرةً، لذلك كان طبيعي أن نرى نجمات الموضة في الوطن العربي ينسقن صيحة الشورت مع بوت برقبة عالية، مثل نهى نبيل التي اعتمدت هذا الستايل مرتين، الأولى كانت مع بدلة كاروهات ببنطلون قصير، و الثانية مع بدلة أيضاً لكن بشورت، وفي المرتين كان البوت عالِ الرقبة هو الاختيار المناسب.

أيضاً، اعتمدت نهى نبيل صيحة البوت برقبة عالية، والمُزين بزخارف جلد الثعبان، مع فستان جلد ميدي من الجلد الأسود بشق أمامي وحزام ضم الخصر بنعومة.

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