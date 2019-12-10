في حال كنتِ تبحثين عن اطلالات مسائية أنيقة تجمع بين الأناقة والعصرية، وفيها طابع أنثوي جذاب لتتألقي بها في مختلف مناسباتكِ هذا الشتاء، جمعنا لكِ بالصور أبرز اطلالات سورايه من وحي نادين نسيب نجيم، تألقت بها واختارت فيها تصميمات متنوعة، منها الفساتين القصيرة والبدلات الرسمية، ومنها فساتين السهرة الفاخرة، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار المميزة لاطلالاتكِ السواريه هذا الشتاء.

فستان ميدي براق باللون الزيتي تألقت به نادين نجيم:

من المعروف عن نادين نسيب نجيم أنها تعشق الأقمشة البراقة، ولا سيما على الفساتين، وفي إحدى المناسبات هذا العام شاهدناها في اطلالة لافتة اختارت فيها فستان ميدي مصنوعًا من قماش براق باللون الأخضر الغني، تصميمه ناعم وعصري بقصة ضيقة وصلت حدّ الركبة، مع أكمام طويلة وأكتاف بارزة على طريقة الثمانينيات، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف.

فستان أسود مميز اختارته نادين نجيم:

ليس هنالك خيار أجمل من الأسود للاطلالات السواريه، وهنا نادين نسيب نجيم تألقت على السجادة الحمراء في فستان أسود ناعم بقصة الكتف الواحدة، وقد دخله قماش الدانتيل بطريقة مميزة زادته أناقة، ونسقت معه حذاءً أسود بكعب عالٍ وشنطة يد براقة، ومجوهرات ماسية من بولغاري Bulgari.

نادين نجيم في فستان سهرة باللون الأبيض:

شاهدنا نادين نجيم في عدد من الاطلالات المميزة في فساتين السهرة هذا العام، ومنها هذه الاطلالة البراقة في فستان باللون الأبيض من زهير مراد Zuhair Murad بقصة الكتف الواحدة، وله فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه شنطة يد باللون الفضي الميتالك، وصندلًا بكعب عالٍ من الكريستال البراق.

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البدلة البيضاء بأسلوب نادين نجيم:

اطلالة سواريه لافتة ومميزة تستطيعين أن تتألقي بها في البدلة البيضاء كما فعلت نادين نجيم، حيث اختارت بدلة مبتكرة مؤلفة من جاكيت بليزر قصير له حزام قماشي حدد الخصر، زينته ببروش من الكريستال، مع بنطلون بقصة أرجل واسعة وقد أكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin.

إطلالات سواريه من وحي نادين نسيب نجيم جمعناها بالصور من مناسبات مختلفة تألقت بها، شاهديها واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ لمناسباتكِ القادمة هذا الموسم.

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