شقيق جيجي حديد وبيلا حديد ينافسهما في مجال عرض الأزياء

جيجي حديد وبيلا حديد، من أشهر عارضات الأزياء في العالم، واللاتي لهن باع طويل في عالم الموضة والأزياء، ولكن هل تحول الأمر إلى أن امتهان العائلة العمل في هذا المجال

هذا السؤال أثاره ظهور شقيق جيجي حديد وبيلا حديد، في أكثر من عرض أزياء، والذي التفتت الأنظار إليه نظراً لشهرة شقيقتيه والشبه الكبير الذي يحمله منهما.

أنور حديد، هو شقيق عارضتي الأزياء الشهيرتين، ودخل مع شقيقته بيلا في حملة دعائية لدار أزياء Zadig & Voltaire، لموسم ربيع وصيف2020

Advertisements

قد يهمك أيضا:

جيجي حديد تخطف القلوب بإطلالة مثيرة من موضة الثمانينات

بيلا وجيجي حديد تتألقان بأسلوبهما الخاص في أحدث إطلالة