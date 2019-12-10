الخروج الآمن من الكيتو دايت بعد فقدان الوزن.. إليكم الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - حسناء الشيمي:

يعتبر نظام الكيتو دايت من الحميات الغذائية التي يتبعها الكثير من الأشخاص، لقدرتها على فقدان الوزن بصورة فعالة، حيث يتطلب من متبعيه تقليل نسبة الكربوهيدرات، واستبدالها بالدهون المفيدة والبروتينات، ولكن كيف يمكن تثبيت الوزن بعد الوصول للقوام المثالي؟

يقول الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية، إن متبعي الكيتو دايت يحتاجون بعد الوصول إلى القوام المثالي إلى ما يسمى بـ"الخروج الآمن"، وهو برنامج تتراوح مدته من أسبوعين إلى 3 أسابيع، حيث يعتمد على تقليل نسبة الدهون تدريجيًا، وفي المقابل نقوم بزيادة نسبة النشويات.

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