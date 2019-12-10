تفاصيل ديفيليه هاني البحيري رقم 100

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

كشف مصمم الأزياء هاني البحيري، تفاصيل الديفيليه الخاص به رقم 100، والمقرر عقده يوم 23 ديسمبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء الإثنين بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وحمل المؤتمر الصحفي العديد من المفاجآت ومنها انطلاق المجموعة الجديدة لعرض أزياء هاني البحيري رقم 100 الذي يضم حوالي 75 قطعة للأزياء الراقية "الهوت كتيور" لعام 2020، تضمن منها حوالي 5 قطع لخط أزياء جديد يجمع بين أفكار وخبرة الفنانة القديرة رجاء الجداوي وتنفيذ وتصميم هاني البحيري لتخاطب النساء فوق سن الأربعين

كما تضمن المؤتمر الصحفي توقيع بروتوكول تعاون بين البحيري و4 جهات حكومية تابعة لوزارة الصناعة المصرية وهي غرفة الملابس الجاهزة ومركز التحديث والصناعة، ومركز التصميم والموضة، بالإضافة للجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب.

حضر المؤتمر كل من الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ومصفف الشعر العالمي محمد الصغير، والإعلامية سهير جودة التي أدارت المؤتمر، في وجود رجل الأعمال عادل سالم مؤسس مجموعة سالم للأقمشة، والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، وعايدة زايد مدير مركز التصميم والموضة التابع لوزارة الصناعة، والاستايلست ومصممة الفرو جيسي ناصف.