امشِ جهة اليسار في المتاجر.. 6 نصائح مهمة لتوفير أموالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحاول الجميع توفير نفقاته وتدبيرها وادخار بعض الأموال لوقت الحالة، خاصة مع زيادة الأسعار عام بعد عام. نقدم لكم بعض النصائح التي توفر عليكم الكثير من المال، بحسب ما ذكره موقع "برايت سايد".

1- انتظر بعض الوقت

يبذل المسوقون جهدهم لإبراز منتج ما أمام عينك، يروجون له في كل مكان، خارج المتاجر وداخلها، وعلى الأرجح ستجد السعر مرتفع للغاية وربما تكون حاجتك للمال أكثر في ذلك الوقت. لذا عليك الانتظار بعض الوقت لحين انتهاء الحملة التسويقية، وستجد أن السعر انخفض كثيرًا عما قبل.

2- اختر ما ينفعك

أحيانًا كثيرة يشتري الناس الأشياء بعاطفتهم تجاهها، متناسين المميزات والعيوب، ومدى حاجتهم إليها، وهو ما يعرضهم إلى دفع أموال باهظة بشكل لا يصدق، لذا عليك الانتباه أثناء الشراء للميزات السلعة وعيوبها، ومدى حاجتك إليها حتى لا تنفق أموالك بشيء ربما لن يفيدك.

3- امش جهة اليسار

إذا دخلت إلى المتجر اتجه يسارًا، إذ يعتمد المسوقون على وضع الأسعار الأعلى جهة اليمين حيث يذهب أكثر من 90% من المستهلكين.

من المهم أيضًا أن تحمل قائمة تسوق خاصة بك حتى تتحكم في مشتراواتك، وانتبه أكثر إلى الصفوف العلوية والسفلية، لأن أغلى الاسعار ستكون في اتجاهك البصري.

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4- لا تمضغ العلكة

لا تمضغ العلكة "اللبان" أثناء ذهابك إلى التسوق، لأنها تحفظ الدورة الدموية في الدماغ كثيرًا ما يشعرك بالتواجد بين الناس لفترة أطول، وكذلك تفحص البضائع أكثر فتشتري بكميات أكبر.

5- لا تذهب خلف العروض

إذا رأيت تخفيضًا على أحد المنتجات لا تذهب إلى شراؤه على الفور، ما دمت لا تحتاجه. ولا توافق على العروض التي يقدمها لك مسؤول المبيعات إذا لم تكن في حاجة إليها حتى وإن رأيت العرض مغري للغاية.

6- ادخر ما وفرته جانبًا

ادخر الأموال البسيطة التي استطعت توفيرها أولًا بأول، ستجمع مبلغًا جيدًا في نهاية كل أسبوع. وضع لنفسك هدفًا ما، تريد من أجله ادخار الأموال لشرائه بدلًا من تضيع الوقت داخل الأسواق بشكل يومي وشراء ما لست في حاجة إليه.