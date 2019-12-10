لأول مرة.. هاني البحيري يصمم أزياءً تناسب الطبقة المتوسطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

كشف مصمم الأزياء هاني البحيري، عن عزمه إنتاج خط أزياء جديدة بتصميم "بريتا بورتيه"، بتكلفة وسعر يناسب الطبقة المتوسطة، وذلك بالتعاون مع غرفة الملابس الجاهزة، ومركز التصميم والموضة التابع لوزارة الصناعة.

من المعروف أن أزياء "البحيري"، "هوت كوتور" (Haute couture) ويعني الخياطة الراقية وأحدث صيحات الموضة، باستخدام أجود أنواع الأقمشة والخامات كالحرير والساتان والريش باهظة الثمن، بدقة شديدة في التفاصيل وبشكل يدوي، كما تستغرق خياطة القطعة الواحدة وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، أما "بريتا بورتيه" يكون مشابه لأزياء "الهوت كوتور" لكن بتكلفة أقل وكميات أكبر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الإثنين بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل ديفيليه "البحيري" رقم 100، والمقرر عقده يوم 23 ديسمبر المقبل، وذلك في حضور الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ومصفف الشعر العالمي محمد الصغير، والاعلامية سهير جودة التي أدارت المؤتمر، والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة وعايدة زايد مدير مركز التصميم والموضة التابع للوزارة الصناعة، والاستايلست ومصممة الفرو جيسي ناصف.