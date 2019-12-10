إطلالة نوال الزغبي وأنغام في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - ضمن فعاليات "موسم الرياض" المنظَّمَة من قِبَل الهيئة العامة للترفيه احتفى مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم خلال الأيام الماضية بحفلة غنائية ثلاثية جمعت الفنان وليد الشامي والفنانتين أنغام ونوال الزغبي، وكانت ليلة مميزة بالأجواء الشتوية المذهلة، وتألقت الفنانتان بإطلالة أنيقة أنثوية أضفت جمالاً على الحفلة، إليكِ تفاصيلها .

إطلالة نوال الزغبي في موسم الرياض

ظهرت الفنانة نوال الزغبي بفستان بنفسجي من تصميم المصمم جورج حبيقة Georges Hobeika جاء من الأعلى بقماش شفاف مُزيَّن بفصوص، وكساه من الأسفل اللون البنفسجي المزيَّن بحزام خصر وعدة فصوص مختلفة أضفت عليه أنوثةً وجمالاً.



وجاءت تسريحة شعرها الويفي من وحي خبيري الشعر إيلي فتال وفيكتور كيروز، بينما رسم مكياجها الزهري خبيرة التجميل هلا الحارثي.

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إطلالة أنغام في موسم الرياض

واختتمت أنغام الحفل بفستان أزرق محتشم من تصميم العالمي زهير مراد Zuhair Murad، وزُيِّن الفستان من الأكمام بالريش وكسته اللمعة الزرقاء والفصوص الصغيرة، وقامت بعمل تسريحة شعرها الويفي خبيرة الشعر reena buhasan واهتمت بمكياجها الأنثوي خبيرة التجميل معصومة هاشم، التي استخدمت لتجميل عينيها درجة لامعة من البُني وكسرت اللون بطلاء الشفاه الزهري.

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