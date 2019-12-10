سواروفسكي تطلق مجموعتها الاحتفالية ‎#NaughtyOrNice

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - تضفي سواروفسكي أجواءً احتفاليةً ساحرةً إلى الحياة من خلال حملتها ومجموعتها لموسم العطلات حيث تحتفل من خلالهما بالإطلالات المتعددة للمرأة العصرية في الوقت الحالي وتدعوها إلى الشعور بمزيد من التميز في هذا الموسم.



تتحدث ناتالي كولين، مديرة الإبداع لدى سواروفسكي، عن المجموعة قائلة، "تعتبر العطلات وقتًا رائعًا من السنة للالتقاء، والتأنق، وتقديم الهداياإلى الآخرين. وهي فرصة عظيمة لتدليل النفس بتلك القطع واجبة الاقتناء التي نضعها على قائمة رغباتنا طوال العام! نود أن نحتفل هذا الموسم بالأناقة من خلال تصميمات متلألئة تضفي مزيدًا من التألق على العطلات وتخلق لحظات رائعة للجميع".



أبرز قطع مجموعة موسم العطلات



تشتمل قائمة المجموعة على قطع ترضي جميع الأذواق، بما في ذلك ذوقك، بدءًا من المجوهرات والإكسسوارات متعددة الاستخدامات وانتهاءً بأطقم الهدايا المتلألئة. تزخر مجموعة الألوان العصرية بلمسات لونية تشمل درجات اللون الأخضر الداكن والأزرق والبنفسجي، في حين تأتي التصميمات العصرية باللونين الذهبي والفضي لتخلق التوازن والتباين.



Naughty or Nice



يرغب الجميع في أن يكون ضمن قائمة متلقي هدايا بابا نويل هذا العام سواء من محبي الأسلوب الجريء أو الهادئ. ستتصدر مجموعة Naughty or Nice، التي تستوحي تصاميمها من تقاليد العطلات الشهيرة، العديد من قوائم الرغبات هذا الموسم.تُضفي أنماط الأبيض والأسود ضوءًا جديدًا على ريشة الملاك، التي تمثل رمزًا للحماية والمودة والانسجام.

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مجموعة Swarovski Remix Collection



تتميز مجموعة Swarovski Remix Collection دائمة التطور والمواكبة للموضة بتصميمات من الريش وأشكال التاروت، التي تمكن أي امرأة من التعبير عن نفسها وابتكار أسلوبها الشخصي المستقل في هذا الموسم وما بعده.



Palace



أشكال زهرية بأسلوب كلاسيكي تلمع بتألق في ألوان كريستال سواروفسكي Sapphire وEmerald.



North



مجموعات نجمية تتلألأ في مزيج مُنقَّح من الخطوط الرفيعة وعناقيد كريستال سواروفسكي، وتحاكي في تصميمها الأنهار الجليدية المتلألئة.



Louison





أضافت سواروفسكي على هذين الأسلوبين اللذين يتمتعان بجاذبية لا تنضب لمسة جديدة ذات طابع احتفالي مبهج من كريستال سواروفسكي الأحمر. ويشكل هذان الأسلوبان معًا طقم هدية رائع.



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Perfection

أضافت سواروفسكي على اللؤلؤ المناسب لجميع الأوقات لمسة عصرية جديدة تلائم الشتاء ومفعمة بألوان خضراء أخاذة وزينات متلألئة.

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Magic



يضفي شكل الملاك المبهج والمحبوب المناسب للشتاء بريقًا رقيقًا على إطلالة كل يوم.





Crystal Rose



مجموعة لا غنى عنها لموسم العطلات وغيره، حيث تزيِّن كريستالات سواروفسكي البالغ عددها 215 قطعة كريستال وجه الساعة، في حين تخطف توليفات الألوان المتألقة أنظار الناظرين. وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها علامة سواروفسكي أسلوبها المميز لترصيع الكريستالات الدقيقة Pavé في الساعات.





معلومات عن الحملة



تُضفي حملة سواروفسكي التلفزيونية والرقمية بشأن موسم العطلات لمسة جديدة على التقليد الاحتفالي الخاص بقائمة "الهدايا ذات الأسلوب الجريء والهادئ" من بابا نويل من خلال "مقياس الأسلوب الجريء والهادئ" المستقل الخاص بالحملة. وتُضفي كذلك الشخصيات الأنثوية، المُزيَّنة بمجوهرات وإكسسوارات سواروفسكي، البهجة والتألق على الاحتفالات كما تكشف عن جانبيها الجريء والهادئ.



سوف تتوفر مجموعة Naughty or Nice من سواروفسكي في متاجر سواروفسكي وعبر الموقع الإلكتروني swarovski.com بدايةً من نوفمبر 2019.

ساعات سواروفسكي الجديدة تجمع حرفية الصنع بالحداثة