قبل 113عاما، كانت فنلندا أول بلد في أوروبا يتيح الانتخاب العام، حيث منحت النساء الحق في التصويت والترشح للبرلمان منذ عام 1906، ونهاية هذا العام أعلنت فوز "سانا مارين"، صاحبة الـ 34 عاما لقيادة الحكومة، لتصبح بذلك أصغر رئيس وزراء حول العالم.
وتترأس "سانا"، حاليا رئاسة أكبر الأحزاب في الدولة، وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي
وجدير بالذكر أن فنلندا بها 5 أحزاب تترأسها نساء، جميعهن وزيرات بالحكومة الحالية، ويحكمها ائتلاف مكون من تلك الأحزاب.
وتأتي آنا مايا كريستينا هنريكسون، والتي تبلغ من العمر 55 عاما كوزيرة للعدل، فيما تتولى زعيمة حزب الخضر، ماريا أوهيسالو، 34 عاما منصب وزيرة الداخلية.
كما تتولى زعيمة حزب الوسط، كاتري كولموني، 32 عاما، حقيبة المالية، بينما لي أندرسون، 32 عاما، تتولى وزارة التعليم عن حزب تحالف اليسار، وأخيرًا ميكا لينتيلا، التي تتولى وزارة الشئون الاقتصادية.
وحسب تقرير الأمم المتحدة للسعادة لعام 2019، فإن فنلندا هذا العام صنفت بأنها أسعد بلد في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بحسب الأمم المتحدة: فنلندا أسعد دولة في العالم.. بلد يقوده النساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.