فيديو.. زاب ثروت ودعاء السباعي يجسدان معاناة المرأة المصرية في "ياما"

أطلق الفنان زاب ثروت، فيديو كليب أغنيته الجديدة "ياما"، عن معاناة المرأة المصرية في حياتها اليومية، خلال "دويتو" يجمعه لأول مرة مع المطربة دعاء السباعي، من إخراج يارا عياش، وموسيقى الموزع ساري هاني.

وتناقش "ياما"، المعوقات التي تواجهها الفتيات في تحقيق أحلامها، والسماح لها بالدراسة والعمل وإثبات الذات، ونظرة المجتمع النمطية الدونية للمرأة، وصعوبة نجاحها في المجالات الريادية والمناصب القيادية، فضلا عن تسليط الضوء على دور البيئة المحيطة بالمرأة، متمثلة في عائلتها وأصدقائها وزملاء العمل، كما تبرز الأغنية الصراع الدائر بين المرأة والرجل من أجل المساواة في الحقوق.

وتدور فكرة فيديو كليب الأغنية عن حكاية فتاة تدعى "ندى"، تقيم في الأرياف تصطدم في طفولتها بوفاة أختها بمرض في القلب، لتقرر دراسة الطب، وسط مواجهتها عدة صعوبات، بداية من إقناع والدها بالسفر إلى القاهرة للدراسة، والتعايش مع الحياة في العاصمة وحدها، والصراع المجتمعي والفكري، الذي ينتهي في نهاية الكليب بانتصارها وتحقيق حلمها، وتكريمها كطبيبة، على اسهاماتها البحثية في إيجاد جهاز وعلاج يساعد مرضى القلب، وسط فرحة والدها وزوجها وابنتها وفخر المجتمع بما حققته.

Advertisements

وكليب "ياما"، هو نتاج تعاون مشترك بين أستوديو "أكسير"، المنتج للعمل، وبين منظمة "هيفوس" الدولية، ضمن حملة توعوية تقوم بها على مستوى أفريقيا لدعم وتمكين المرأة، تزامنًا مع حملات مماثلة في مصر وكینینا وتونس وزیمبابوي، برعایة وزارة الخارجية الهولندیة.

كما أطلق الفيديو كليب، بالتزامن مع حملة اجتاحت منصات السوشيال ميديا مع هاشتاج "الكلمة بتفرق"، والمعنية بتجسيد فكرة تأثير المجتمع والبيئة المحيطة على حياة وطموح المرأة.

يشار إلى أن "أكسير"، أنتجت أغنیة "نور" التي جمعت زاب ثروت مع أمينة خليل، حول قضية المساواة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وأغنیة "مین السبب" التي جمعته مع منة حسين، لمناهضة التحرش الجنسي، بجانب تجربة مجتمعیة بعنوان "لو بدلنا الأدوار - عالم النص بالنص" تحت رعایة هیئة الأمم المتحدة لشئون المرأة.