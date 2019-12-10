"فرض دخول الجنة وحالة نفسية".. أسباب دفعت فنانات لارتداء الحجاب

بشعر مستعار طويل، ومموج، عادت الفنانة فريدة سيف النصر، للظهور مرة أخرى، حين استضافها الإعلامي وائل الإبراشي، أمس، عقب غياب طويل عن الوسط الفني، بعد ارتدائها الحجاب.

وتحدثت الفنانة عن قرار ارتدائها للحجاب، حيث ذكرت أنه كان بعد وفاة شقيقها عن عمر 21 عامًا، مؤكدة أنه أول مشهد وفاة تراه في حياتها، حيث أصيبت بحالة انهيار، فقامت بارتداء الحجاب بعدها على الفور.

وتابعت الفنانة فريدة سيف النصر: "اقتنعت بمقولة نتلف بالحجاب قبل ما نتلف في الكفن".

وعادًة ما تُصرح الفنانات بأسباب ارتدائهن للحجاب، حتى وإن تخلين عنه عقب فترة، وكان سبق "فريدة سيف" العديد من الفنانات اللاتي كشفن عن ذلك.

حنان ترك: "فرض لدخولي الجنة"

كانت الفنانة حنان ترك، تحدثت من قبل في مقطع فيديو، وخلال إحدى المُقابلات الإعلامية، إن سبب ارتدائها للحجاب، كان عقب حديث مطول مع أحد الشيوخ، قائلة: "سألت الشيخ اللي بيلبس الحجاب هيروح الجنة ولا هينول درجة من درجات الجنة بس".

متابعة: "قولتله لو فرض لدخول الجنة هلبسه فورًا، لأني مقدرش استحمل عذاب النار، لكن لو هيدخلني أعلى درجات الجنة فأنا راضية بأقل درجة، ليؤكد لها الشيح إن اعتناقها الإسلام إرث لم تجاهد فيه، وإن عليها الإيمان بأركان الإيمان مع أركان الإسلام".

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مختتمة: " أكد لي من خلال تفسير السور القرأنية، أن الحجاب فريضة على جميع النساء المسلمات، فآمنت بكلامه".

حلا شيحة: شُفت يوم القيامة

ارتدت حلا شيحة، الحجاب مرتين بحياتها، ولكن كانت النهاية واحدة، وهي نزعه فيما بعد، فكانت المرة الأولى في 2003، بعدما تعرضت للعديد من "الكوابيس"، ولكن سرعان ما تراجعت عن الحجاب، وعادت للتمثيل، وفي عام 2005 قررت "شيحة" ارتداءه من جديد، بعدما داهمتها "كوابيس يوم القيامة" مرة أخرى، حتى أنها شاركت بآخر أفلامها به، قبل قرار الاعتزال.

صابرين: حالتي النفسية مكنتش حلوة

"حالتي النفسي مكانتش حلوة"، تصريح أدلت به الفنانة صابرين، في حوار سابق لها مع الإعلامي عمرو الليثي، منذ عدة سنوات.

وأكدت "صابرين"، إنها رأت رؤى، خلال وقبل تصويرها مسلسل "أم كلثوم"، ومن ثم اتخذت القرار لعدة أسباب، قائلة: "بعد المسلسل قعدت في البيت وفكرت أنا بعمل أيه، وحالتي النفسية كانت مش حلوة".

وتابعت: "كنت بهرب إلى الله، ومش عاوزة حاجة غير الراحة والسكينة ورضا أبويا وأمي".

الجدير يالذكر إن "صابرين" نزعت الحجاب مؤخرًا، عقب سنوات من الظهور به، أو بالباروكة.