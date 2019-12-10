نشأت في عائلة بسيطة.. الفنلندية "سانا مارين" أصغر رئيس وزراء بالعالم

حالة من الترقب داخل المجتمع الفنلندي، عقب اختار الحزب الاشتراكي، سانا مارين، لرئاسة وزراء بلادها، حيث تعد أصغر سيدة تولت هذا المنصب في بلادها والعالم أجمع، لتنضم بهذا القرار لقائمة أصغر قادة الدول في العالم.

وعلقت "سانا" التي تبلغ من العمر 34 عاما، عن هذا الأمر في لقاء صحفي، قائلة :"لم أفكّر يوماً بعمري أو بكوني امرأة، أفكّر بالأسباب التي دفعتني إلى السياسة، وبالأشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين"، حسب صحيفة هيلسينجين سانومات.

ولدت أصغر رئيسة وزراء في العالم، في مدينة هلنسكى، ثم انتقلت لمدينة تامبيرى، والتحق بجامعتها وحصلت على الماجستير فى العلوم الإدارية عام 2017.

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في عمر 27، بدأت "سانا"، مسيرتها السياسية بالعمل في مجلس مدينة تامبيري، وذلك عام 2012، لتتولى رئاسة المدينة بعدها بعام، وظلت تشغل هذا المنصب حتى عام 2017.

تولت سانا مارين، رئاسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهي في سن صغير، وذلك بعد أن انتخبت في عام 2014، وبعد عام واحد فقط، نالت عضوية البرلمان.

كما شغلت منتصف هذا العام منصب وزيرة النقل والمواصلات حيث نجحت في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع.

وبحسب "bbc"، فإن "مارين"، نشأت في عائلة بسيطة مع والدتها وكانت أول شخص في عائلتها تلتحق بالجامعة.