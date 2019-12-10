حلا شيحة تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال مصري أهداها "فيلا"

انتشرت شائعة لاحقت الفنانة حلا شيحة، خلال الساعات الماضية، بشأن علاقة عاطفية سرية تجمعها برجل أعمال مصري، أهدى لها "فيلا" بالتجمع السكنى الذي يملكه.

وهو الأمر الذي نفته الفنانة خلال اتصال هاتفي مع برنامج "أي تي بالعربي"، المذاع على قناة "أم بي سي".

وقالت "شيحة"، ساخرة من نبأ استعدادها للزواج من رجل الأعمال: "هاتولي الفيلا.. ومش عايزاه هو"، مؤكدة أنها لا تعلم سبب تداول تلك الشائعة، خاصة أنها منشغلة حاليا بعملها الفني وأسرتها.

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وأشارت إلى أنها ستعلن عن ارتباطها حال حدوثه ذلك، متابعة: "لو في حاجة حقيقية بجد هعلن عنها على طول، ومش هخبي".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع نفس الفنانة، الذي حصد ما يزيد على 75 ألف مشاهدة، وعشرات التعليقات، أبرزها: "حاسس إنها بطلع الإشاعة على نفسها، علشان الاهتمام يزيد بيها أكثر"، و"هما أصلا بيرتبطوا ويتجوزا ويطلقوا كتير جدا"، و"هى حرة في حياتها يا جماعة".

وكانت الفنانة حلا شيحة، تحدثت مؤخرًا، في برنامج "عرب وود"، عن بعض الأمور الشخصية، وأمنيات الطفولة، ورغبتها أن تصبح مغنية إذ لم تكن ممثلة، كما كشفت عن موقفها من الزواج.

وأكدت "شيحة" خلال سؤالها عن رغبتها في الزواج: "دلوقتي مركزة في شغلي وولادي وحياتي، صعب أتجوز دلوقتي".