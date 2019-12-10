ناريمان في دعوى خلع: "حماتي فتحت أنبوبة الغاز وأنا نايمة"

أقامت "ناريمان.ع"، دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بالزنانيري للانفصال عن زوجها بعد أن شعرت بخطر يهدد حياتها، عقب قيام والدة زوجها بمحاولة التخلص منها.

وبحسب الدعوى رقم 2088 لسنة 2019، والتي ما زالت تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها، فقد أقدمت والدة زوج "ناريمان"، على فتح أنبوب الغاز أثناء نوم الزوجة في شقتها بمفردها.

حيث تقول "ناريمان"، في حديثها لـ "الوطن" أنها تزوجت منذ عامين، من أحد زملائها في العمل، ومنذ زواجها وهناك خلافات دائمة بينها وبين والدة زوجها، ولكنها لم تكن تتوقع أن تصل المشاكل بينهما إلى حد الإجرام، وعندما أخبرت زوجها بما حدث أنكرت والدته كلام الزوجة، بحجة أنها لاتملك مفتاحا لشقتهم: "حماتي قالت وأنا هطلع شقتكوا إزاى وأنا معيش مفتاح، بكل برود حتى متعصبتش وقالت إزاي تتهميني بحاجة زى دي، وجوزي صدقها وطردني من البيت وقال لوالدى بنتك عندك أما تربيها وتعرفها تحترم البيت اللي هي فيه ابعتها".

تتابع الزوجة حديثها لـ "الوطن"، بأنها أصبحت لا تشعر بالأمان في منزلها، خاصة بعد ما فعلته حماتها، وطلبت من زوجها أن ينقل مكان إقامتهما خارج بيت العائلة، إلا أنه رفض بشدة وتطورت الأمور إلى الأسوأ وأخبرها زوجها أنها إذا لم تعد إلى المنزل فسوف يتزوج من أخرى، وبالفعل تقدم لخطبة فتاة أخرى بأمر من والدته، بحسب تصريحات الزوجة.