تعرفي على بعض النصائح لصنع معطر المنزل

معطّر الجو رائج الاستخدام في المنزل، بيد أنَّ المعطّر التجاري يحتوي على مواد كيماوية تؤثّر بصورة سلبيَّة في مناعة الجسم، وتتسبّب بالعديد من الأمراض، كالحساسيّة، والصداع، وتهيج العين. في الآتي، نصائح لصنع معطّر المنزل.

مكونات منزلية في تعطير المنزل

• معطّر اللافندر والنعناع : تُخلط قطرتان من كلٍّ من زيت اللافندر وزيت النعناع وزيت شجرة الشاي، مع كوبين من الماء. يُسكب الخليط في زجاجة ذات رذاذ نظيفة. ترجُّ الزجاجة جيِّدًا قبل كلِّ استخدام.

• معطّر الليمون: يُخلط كلٌّ من نصف الملعقة الكبيرة من بيكربونات الصوديوم، وملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض، وثلاث قطرات من الزيت العطري المُفضَّل معًا. ثمَّ، يسكب كوبان من الماء الساخن فوق المكوّنات، مع التحريك المستمر. يُترك الخليط جانبًا لبعض الوقت، حتَّى يبرد تمامًا. يُفرَّغ الخليط في زجاجة ذات رذاذ محكمة الإغلاق، مع الحرص على رجِّها قبل الاستخدام. يُحفظ معطّر الجو في مكان رطب. كما يمكن استبدال بعصير الليمون الحامض، قشور البرتقال أو الجريب فروت.

• معطّر زيت البرتقال وزيت الليمون: تُملأ زجاجة ذات رذاذ حتَّى ثلاثة أرباعها بالماء النقي، ثمَّ تُضاف للماء ملعقة صغيرة من زيت اللافندر، ونصف الملعقة الكبيرة من زيت البرتقال الحلو، وربع الملعقة الكبيرة من زيت الليمون. تغلق الزجاجة جيِّدًا، وترج المكونات حتى تمتزج، قبل استخدامها.

• معطر الجيلاتين: يُسكب بضع قطرات من ألوان الطعام المُفضَّلة في أربعة برطمانات؛ يُضاف نصف الملعقة الكبيرة أو أكثر من الزيت العطري في كلِّ برطمان، وذلك بحسب الرغبة. يُغلى كوب من الماء في قدر على نار متوسّطة. تُذاب 4 مُغلَّفات من الجيلاتين غير المنكَّه في كوب الماء المغلي، مع التحريك المستمر. يُضاف كوب الماء والجيلاتين إلى القدر على النار، ويضاف الملح، مع التحريك. ترفع القدر عن النار، وتسكب مباشرةً في البرطمانات بالتساوي. يحرّك خليط المكونات داخل كل برطمان، باستخدام ملعقة مختلفة لكل برطمان، لتجنب اختلاط الروائح مع بعضها البعض. تترك البرطمانات ليوم وليلة كاملة، حتَّى يتماسك الخليط جيدًا، ثمَّ يصبح جاهزًا للاستخدام من خلال وضع كل برطمان في مكان مختلف من المنزل.

نصائح لصنع معطّر المنزل

• معطّر الفواكه: تُخلط ملعقة كبيرة من بشر قشور الليمون الحامض، و280 ميلليغرامًا من ماء الورد، و8 ملاعق كبيرة من الكحول الطبيّة، وملعقتان كبيرتان من كل من مفروم اكليل الجبل (روزماري) والنعناع جيّدًا في وعاء عميق، حتّى الحصول على خليط ناعم القوام. يسكب الخليط بعدها في قارورة زجاج تُغلق بإحكام، وتُحفظ في مكان معتم لعشرة أيَّام على الأقلّ، ليصفّى الخليط بعد ذلك للتخلص من الشوائب الصلبة. ويسكب المحلول في زجاجة رشّ، مع رجِّها جيّدًا قبل كل استخدام.



3 نصائح في التدبير

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1. يجب الحرص على تهوية المنزل، من خلال فتح النوافذ، وإضافة بعض من قطرات الزيوت العطريّة إلى مكيّف الهواء.

2. تُزرع النباتات المنزليّة، مثل: الزنبق، والسرخس... فهي تُنقِّي الهواء في المنزل.

3. يوضع القليل من صودا الخبز في وعاء مكشوف في المنزل، حيث يساعد ذلك في امتصاص الروائح المختلفة من المنزل.

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