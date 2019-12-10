محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يعتقد بعض الأشخاص أن الإفراط في تناول الشاي، قد يتسبب في الإصابة بالإدمان، لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين، فضلًا عن القليل من مادة النيكوتين المماثلة للنيكوتين المتوفر بتبغ السجائر، فما صحة ذلك؟ لقراءة المزيد: بخلاف الكافيين.. هل النيكوتين المتوفر بالشاي يسبب الإدمان؟.. اضغط هنــــا.

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