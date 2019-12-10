في خطوات بسيطة.. هكذا تزيني منزلك استعدادا للكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

مع اقتراب احتفالات أعياد الكريسماس تهتم الكثير من السيدات بتزيين المنزل بأحدث الديكورات لتناسب أجواء الاحتفال والظهور بالشكل اللائق أمام الضيوف.. ونقدم لكم مجموعة أفكار تساعدكم في هذا الشأن وفقًا لمهندسة الديكور هالة حمدي.

- احرصي على وجود شجرة الكريسماس بالبيت لتضفي جوًا من البهجة والسرور على أفراد الأسرة، ويفضل وضعها في كورنر داخل المنزل للحفاظ عليها.

- استخدمي الكرات الملونة ومنها الأخضر والأحمر والذهبي والفضي التي يمكن شرائها لاستخدامها من خلال وضعها على شجرة الكريسماس.

- أشرطة الإضاءة الملونة من أساسيات تزيين المنزل في الكريسماس، وبإمكانها خلق جو مميز للمنزل عبر وضعها بطريقة مميزة على شجرة الكريسماس.

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- يمكنك ربط كل واحدة من كرات الزينة على حدى في خيط، وتعليقها بالحائط ما يعطي شكلا جذابًا لحائطك.

- يمكنك أيضا وضع الوسائد على الأرض إلى جانب مجموعة من الكرات الملونة التي قد تضفي شكلًا جماليًا بسيطًا غير مكلف.

- إضافة بعض قطع القطن الصغيرة للمنزل يعطي شكلا مثل قطع الثلج.

- يمكنك وضع مجسم كبير يشبه سانتا كلوز بالمنزل ووضع الهدايا به وتزينه بالكرات الحمراء والزينة.