الأنكل بوت المبطن بالفرو لإطلالة شتوية دافئة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) قالت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس، إن الأنكل بوت المبطن بالفرو يتربع على عرش موضة الأحذية النسائية في شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة. وأوضحت شولتس، أن الأنكل البوت المبطن يتناغم مع سروال جينز سكيني وبلوفر ذي قصّة كبيرة بحجم XXL وجاكت منتفخ ذي قصّة أكبر من المقاس، كما يمكن تنسيق البوت مع فستان وجورب طويل ومعطف تريكو طويل.

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